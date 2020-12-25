«Приятная обновочка»: Волочкова похвасталась белыми сапожками с мехом

Балерина уже начала принимать подарки к Новому году.

Звезда сцены Анастасия Волочкова одной из первых нарядила елочку в своем особняке. Более того, балерина украсила фасад дома так ярко, что она стал похож, с ее слов, на Лас-Вегас. Созданное праздничное настроение танцовщице стали подкреплять подарки, которые поклонники шлют звезде из самых разных уголков страны.

На этот раз Волочкова похвасталась белоснежными сапожками, которые ей преподнес друг из глубинки. Девушка примерила обновку и запечатлелась в ней на память.

«Приятная обновочка! Эти беленькие угги прилетели ко мни из далекого города в трехстах км от Перми. Уже не первый год такой подарок делает мне мой друг Алексей», — поблагодарила Волочкова за подарок.

Кстати, не только Анастасия Волочкова уже распаковывает новогодние презенты. Недавно Яна Рудковская продемонстрировала роскошные подарки, которыми ежедневно одаривают ее семью многочисленные друзья.

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