Новогодний наряд: Бородина в атласном платье цвета фуксии с объемным декором появилась на съемках

Ведущая шоу «Дом-2» на ТНТ Ксения Бородина уже определилась с платьем для новогодней ночи. А вот на съемках девушка может позволить себе примерить самые разные наряды – из-за подготовки праздничных выпусков программ телеведущая уже несколько раз встретила Новый год в кадре.

Накануне на съемках программы «Бородина против Бузовой» Ксения появилась в ярком образе. Она нарядилась в силуэтное платье цвета фуксии, декорированное пышными воланами на декольте, и с открытыми плечами.

«У нас сегодня очередная съемка Нового года. Сегодня Новый год на «ББ». Так что все смотрите, в скором времени. Должно быть очень круто!», — рассказала Бородина.

Вместе с Бородиной на съемках присутствовали и нарядные коллеги. Ольга Орлова предпочла блестящее платье из пайеток, а Ольга Бузова – невесомый черно-белый наряд в пол.

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