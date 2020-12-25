«Очень гармонично»: Барановская дополнила белое пальто-рубашку черными ботинками на тракторной подошве  

В новом сезоне осень – зима 2020-2021 стали невероятно популярными куртки-рубашки и пальто-рубашки. Этот тренд, по мнению многих фэшн-экспертов, невероятно практичный и долговечный. И пополнить свой гардероб стильной верхней одеждой поспешили многие звездные модницы.

Теледива Юлия Барановская выгуляла белое пальто-рубашку удлиненного фасона на площадь Кузнецкого моста – там сейчас рождественский базар с дизайнерскими елочками. Красавица прогулялась среди наряженных символов Нового года и даже устроила фотосессию, фотографиями с которой поделилась в микроблоге.

Аутфит Юлии Барановской мы попросили оценить модного эксперта портала Teleprogramma.pro, имиджмейкера Ларису Тимиряеву.

«Юлия Барановская в ультрамодном меховом пальто — рубашке. Мода носить рубашку как второй слой подарила нам в этом году новый тренд — верхнюю одежду в виде рубашки с накладными карманами: куртка — рубашка и их удлиненная версия — пальто — рубашка. Верхняя одежда рубашечного типа стала просто хитом Street style-образов в осенне-зимнем сезоне 2020 — 2021. Очень гармонично стиль оверсайз уравновешен объемными, модными сапогами на тракторной подошве. Образ одновременный и модный, и стильный. Выстроен в модной тенденции контраста. В данном случае: белого и черного, мягкой фактуры с жесткой, гладкой текстуры и шероховатой. Так что, образ в десяточку!», — похвалила Барановскую эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.