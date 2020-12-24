«Наш фееричный прокат»: Исинбаева выступит на льду в паре с Авербухом

Прыгунья с шестом освоила фигурное катание в период судейства в «Ледниковом периоде».

Финал «Ледникового периода» уже совсем близко. На протяжении всех выпусков шоу его бессменным членом жюри была Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Не раз она получала шквал критики от фанатов проекта за свою работу в качестве судьи, но с гневными высказываниями справилась, в кресле жюри освоилась и сама научилась кататься на коньках.

В своем Instagram она поделилась снимком, на котором скользит по льду в паре с Ильей Авербухом.

«Осталось совсем немного! Скоро растопим лед. Наш фееричный прокат никого не оставит равнодушным», — написала Исинбаева.

Напомним, на днях Авербух женился на актрисе из «Папиных дочек» Лизе Арзамасовой, которая младше него на 22 года.

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