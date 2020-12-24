«Те самые волшебники»: в преддверии Нового года Климова обратилась к фанатам

Уходящий 2020-й для Екатерины Климовой выдался весьма насыщенным. Практически все лето она была задействована в съемках очередной части сериала «По законам военного времени», а осенью отметила пятилетие своей младшей дочки – Беллы. А своих фанатов Instagram решила поздравить с наступающим праздником заранее, опубликовав специальное видеообращение.

«В преддверии этого праздника, я хочу пожелать вам хорошего настроения. Помните, что мы с вами и есть те самые волшебники, которые создают свое будущее», — сказала Климова.

Напомним, что Климова воспитывает четырех детей. У нее есть старшая дочь Елизавета от первого брака, сыновья Матвей и Корней от союза с актером Игорем Петренко и младшая дочь Белла от Гелы Месхи.

Смотрите также: