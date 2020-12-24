Саша Черно и Иосиф Оганесян попали в «черный список» на «Доме-2»

Пару не позвали на прощальный эфир, что очень обидело супругов.

Новость о том, что «Дом-2» закрывается, стала едва ли не главным событием в декабря 2020-го. Казалось бы, столько всего было за этот год, что потрясений хватит еще на десятилетие вперед, но нет, уходящий год Крысы не думает сдаваться. Даже, казалось бы, несокрушимый «Дом-2» вдруг содрогнулся и теперь ищет новое пристанище.

На днях был снял последний эфир этого долгоиграющего проекта. Позвали на прощальное шоу не только нынешних участников, а еще и именитых «старичков». А вот пара Саша Черно и Иосиф Оганесян остались не у дел. Их на последнюю запись не пригласили. Об этом своим фанатам рассказала сама Александра.

«Мы в черном списке, потому и не позвали», — пояснила своим фанатам решение продюсеров Саша Черно.

Зато известно, что в последнем выпуске поклонники «Дома-2» увидят своих «любимчиков» Степана Меньщикова и Викторию Берникову, Романа Третьякова и Ольгу Солнце, и еще многих других участников многолетнего проекта.

Кстати, кто еще не в курсе – «Дом-2» не закрывается окончательно, он просто не будет выходить на канале ТНТ. Организаторы уверяют, что в 2021-м у телестройки появится новый теледом, сообщает сайт OA.

Шоу просуществовало 16 лет. Новость о закрытии на ТНТ вызвала бурю эмоций, Ольга Бузова не сдерживала слез, как и ее коллега — Ксения Бородина, сообщает Пятый канал.

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