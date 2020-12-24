«Впервые за много лет»: Волочкова вновь вышла на лед

Балерина каталась на льду 11 лет назад в «Ледниковом периоде».

Анастасия Волочкова принимала участие в шоу «Ледниковый период» в 2009 году. Тогда ее партнером по танцам на льду был Антон Сихарулидзе, а в жюри была Татьяна Тарасова. От нее-то балерина никак не могла добиться заветных шести баллов. После окончания шоу Настя забросила коньки и не выходила на лед целых 11 лет. Исправить ситуацию решила накануне Нового года, заглянув в школу фигурного катания Анастасии Гребенкиной.

«Впервые встаю на коньки за много лет», — подписала общий снимок в своем Instagram Волочкова.

Напомним, недавно балерина в компании своего возлюбленного отдыхала на Мальдивах. Мужчину она по-прежнему скрывает от публики, но имя его все-таки назвала. Его зовут Олег. Всю остальную информацию Анастасия держит в секрете.

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