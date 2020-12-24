«Кто улыбашкин у мамы?»: Шубская запечатлела маленького сына Овечкина в детской комнате

Хоккеист и его жена больше не скрывают лицо младшего наследника.

Анастасия Шубская является младшей дочкой Веры Глаголевой, которая ушла из жизни в 2017 году. Актриса успела побывать на свадьбе наследницы с Александром Овечкиным, а младших внуков так и не увидела. Влюбленные живут в США, где тренируется команда хоккеиста. У них подрастает двухлетний сын Сергей. А в мае этого года, в разгар карантина, на свет появился второй сын Илья. Вскоре после этого спортсмен приехал с семьей в Россию.

Лишь 24 декабря пара показала личико малыша. Они поделились снимками с первой фотосессии ребенка. А позже Анастасия опубликовала видео с сыном, которому сейчас уже почти семь месяцев. В кадре мальчик в ползунках дрыгает ножками в детской комнате.

«Улыбашкин! Улыбашкин! Кто улыбашкин у мамы?» — восхищалась жена Овечкина.

Поклонники отметили, что мальчик очень красивый и унаследовал лучшие черты от мамы с папой. «У него уже есть волосы», «На маму похож», «Такой пупс», «Классный», «Такой прелестный», «Мини Овечкин», «Как не любоваться», «Вот это радость», «Глазки-то какие», «Ваше счастье», «Как же вам везет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

К слову, пока Овечкин находится в Москве и, по всей видимости, отметит Новый год на родине.

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