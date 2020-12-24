«Провокационное фото»: 42-летняя Толкалина смело оголила грудь

Недавно в карьере Любови Толкалиной случился новый поворот. Актриса впервые снялась в музыкальном клипе на трек Леонида Агутина. Съемки прошли в Сочи, а напарником актрисы стал Андрей Мерзликин.

Сейчас же 42-летняя Толкалина поделилась с подписчиками в Instagram своим откровенным снимком. На этот раз она запечатлелась в асимметричном платье, приоткрыв не только плечо, но и грудь. Образ актриса дополнила ярко-красной губной помадой.

«Красота! Провокационное фото! Классно! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что этой осенью Любовь Толкалина выдала замуж единственную дочь Марию от режиссера Егора Кончаловского. В спутники жизни девушка выбрала бизнесмена из Калининграда. На свадебной церемонии звездная мама поймала букет невесты.

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