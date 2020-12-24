«Мечта для мужчин, пример для женщин»: Цуканова-Котт показала, как выглядит в нижнем белье

Актриса Анна Цуканова-Котт опубликовала в своем Instagram откровенное фото. Причем, предшествовал этому шагу уговор с фанатами. В том случае, если они выполнят ее просьбу, она опубликует откровенное фото. Анна слово сдержала и согласилась показать себя в нижнем белье.

«Дала слово, что следующее будет #безплатья! Вот вам и пожалуйста!» — подписала снимок Цуканова-Котт.

На фото Аня позировала в красном нижнем белье, накину поверх темный пиджак. Фанаты по-достоинству оценили пикантный снимок актрисы.

«Сок! Мечта для мужчин, пример для женщин! Вот это кошечка! Фигурка изумительная», — писали пользователи Сети.

Напомним, что актриса замужем за режиссером Александром Коттом, который старше ее на 16 лет. Сейчас 31-летняя Анна – мать двоих детей. Сына Михаила она родила в 19, а дочь Лею – два года назад.

Смотрите также: