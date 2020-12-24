Преобразился: Шубская показала повзрослевшего сына Овечкина

Четыре года назад дочка Веры Глаголевой – Анастасия Шубская стала женой одного из самых знаменитых хоккеистов планеты. В браке с Александром Овечкиным у них родилось двое детей. Старшему Сереже в августе исполнилось два года. А младшему Илье – всего несколько месяцев. Мальчик родился в мае 2020-го.

В своем микроблоге Настя часто рассказывает фанатам о взрослении Сережи. Так, недавно мальчик встал на коньки и начинает осваивать хоккей на льду вместе с титулованным папой. А на этот раз Шубская показала, как сходила с сыном к парикмахеру, и какой из этого получился результат.

Еще летом Шубская с детьми приехала в Москву. Каждый раз модель появлялась на самых разных праздниках своих родственников. Свой 27-й день рождения, который был в октябре, она тоже отметила на родине.

Смотрите также: