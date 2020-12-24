В стиле большого города: 58-летняя Малинина в джинсах скинни и лоферах побывала на лондонской ярмарке

Эмма Малинина отдает предпочтение молодежному стилю. Ходить по магазинам супруга музыканта и певца Александра Малинина предпочитает с 20-летней дочкой Устиньей, которая неплохо разбирается в моде. Также, к слову, поступают и многие знаменитости. К примеру, Марина Зудина доверяет тонкому вкусу 14-летней дочки Маши Табаковой, а модель Наталья Водянова берет с собой на шопинг дочку Неву от британского аристократа Джастина Портмана.

Как говорит Устинья, у нее с родителями прекрасные взаимоотношения. Своих близких девушка любит и уважает. Для нее нет ничего важнее семьи и ее благополучия. Эмма и Александр сделали все для того, чтобы их отпрыски ни в чем не нуждались.

Вместе с семьей Эмма успела побывать в Англии. Возлюбленная музыканта посетила местную новогоднюю лондонскую ярмарку, продемонстрировав свой молодежный аутфит. Малинина облачилась в джинсы скинни по фигуре, модные лоферы и дутую куртку. Образ супруга певца дополнила шарфом и имиджевыми очками.

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