«Мы все ненавидим, когда предают»: Исхаков признался, что готов строить отношения на расстоянии

Модный фотограф и бывший муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков вышел в прямой эфир Instagram и недолго пообщался со своими подписчиками. В это время он ехал за рулем своего автомобиля и сразу предупредил, что связь может пропасть в любой момент.

«Я верный человек, поэтому могу сейчас строить отношения на расстоянии. А есть люди, которые не контролируют свои инстинкты. Я считаю, что не надо находиться в плену собственных страстей. Мы все ненавидим, когда предают».

Дмитрий Исхаков

Напомним, что Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина сыграли свадьбу осенью 2014 года. Через два с половиной года в их семье родилась дочь, которую звездная пара назвала Мией.

В этом году Гагарина и Исхаков приняли решение поставить точку в своих отношениях. Как отмечал фотограф, он убрал фотографии своей бывшей жены в самый темный угол. Ранее фотограф отмечал, что после развода с женой «столкнулся с мощным потоком женского внимания к своей персоне».

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