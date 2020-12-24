«Устала отравлять жизнь своему Илюше»: пожилая жена Гогена Солнцева уходит в монастырь

Жена фрика Гогена Солнцева Екатерина Терешкович заявила, что в самое ближайшее время уйдет в монастырь. Поводом стал скандал, который она учинила на дне рождения своего мужа. Причем у того был юбилей — сорок лет. Женщина перебрала со спиртными напитками, залезла на стол и устроила безудержные танцы, сняв с себя практически всю одежду.

Как отметила Терешкович, она практически ничего не помнит из событий того злополучного дня. Причем в своих бедах она винит дочь Полину. Именно она, как утверждает Терешкович, ее напоила, наливая практически без остановки спиртное. В какой-то момент пенсионерка пошла в разнос, сообщает «Собеседник».

«Я исповедовалась и даже батюшке сказала: «Хочу уйти в монастырь!». Наверное, в моей ситуации — это будет самый правильный выход. К сожалению, просто так в монастырь не берут. Мне предстоит пройти сложный путь, чтобы туда попасть. Но я на все готова. Потому как устала отравлять жизнь своему Илюше». Екатерина Терешкович

Напомним, что Гоген Солнцев был шокирован выходной жены, которая опозорила его перед гостями. По его словам, он отправил ее в частный трудовой санаторий.

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