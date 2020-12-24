«Попробовал безвкусные эклеры, котлеты»: Галустян рассказал, как переболел коронавирусом

По словам юмориста, он какое-то время не чувствовал запахов домашнего уюта.

Шоумен Михаил Галустян в Instagram рассказал, как переболел не так давно коронавирусом. Ощущения, как он отметил, были у него не самые лучшие и он не желает никому их пережить.

«В ноябре я впервые в жизни попробовал безвкусные эклеры, котлеты, и многое другое. Скажу честно, было не очень. Запахов домашнего уюта я тоже не чувствовал. Догадываетесь почему?» Михаил Галустян

По словам юмориста, заболел он на достаточно длительное время. Самочувствие у него было отвратительным. У звезды было поражено около двадцати процентов легких. По словам Михаила Галустяна, он хочет, чтобы ни один человек на планете не сталкивался с трудностями, которые тащит за собой ковид.

Отметим, что в мире коронавирусной инфекцией переболел уже каждый сотый человек. В России каждый день регистрируют порядка тридцати тысяч новых случаев. Как считают эпидемиологи, инфекция пойдет на спад не раньше весны 2021 года.

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