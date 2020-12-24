«У Сергея Владимировича стали получаться неплохие фото»: Полунин запечатлел Ильиных в ванной

Как отметила фигуристка, их отдых на Мальдивах катится к своему завершению.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных в Instagram разместила несколько откровенных снимков, на которых она запечатлена в ванной. Звезда позировал своему гражданскому мужу артисту балета Сергею Полунину. В руках у нее красивый цветочек.

«Последний день в раю. Или, кажется, у Сергея Владимировича стали получаться неплохие фото». Елена Ильиных

«Лена, вы как всегда прекрасно выглядите», «Почему у вас такие грустные глаза?» «Ваш муж делает определенные успехи», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Ильиных вместе с мужем и сыном Миром отправилась на отдых на Мальдивы после вылета из шоу «Ледниковый период», которое идет на Первом канале. Она выступала в паре с музыкантом Владом Топаловым и выбыла на ранних этапах, не дойдя до финала проекта. Впрочем, фигуристка на этот счет сильно не расстраивалась. Она отмечала, что у них сложился прекрасный дуэт. Они теперь с Топаловым большие друзья.

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