«Почему я выздоровел – никому неизвестно»: 86-летний Ширвиндт высказался о своем состоянии

Актер и худрук не так давно подхватил коронавирус, но смог победить болезнь.

Актер и художественный руководитель московского академического Театра Сатиры Александр Ширвиндт в Instagram прокомментировал свое состояние после перенесенного коронавируса. Артист не так давно был вынужден обратиться за помощью к медикам.

«Ну в общем такая история. Я выздоровел, а почему я выздоровел и выздоровел ли я — неизвестно никому. И мне тоже, так что давайте подождем». Александр Ширвиндт

Как пошутил сын Александра Ширвиндта Михаил, пока его отец выздоравливал, он начал торговать его антителами. «Говорят у тебя их много. Хорошие. Правда, пока никто не покупал», — заметил он.

«Не продешеви, ради Бога», — отшутился на это Александр Ширвиндт, после чего поспешил удалиться.

Напомним, что в этом году актеру исполнилось 86 лет. Как не раз отмечал театральный режиссер в беседах с журналистами, он не собирается назначать себе приемника в Театр Сатиры. Кстати, Александр Ширвиндт любит подшучивать и рассуждать о смысле жизни.

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