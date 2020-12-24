Восточная красавица: Чехова в летящем облачении из алой тюли станцевала в пустыне арабский танец

Анфиса Чехова в этом году отметила свой день рождения (43 года) в пустыне, прилетев в Арабские Эмираты. Компанию ей составил друг Эдуард Демченко. Вместе с ним, она воссела на верблюдов и прибыла на место стоянки местных аборигенов. Ужин при свечах, таинственный танец дервишей и фаер-шоу ждали звезду в полумраке. Не удивительно, что она осталась очень довольной праздником.

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Это путешествие прочно запало в душу Анфисе и теперь она просто обожает бескрайние пески.

«Моя Пустыня! Мое Вдохновение! Любимейшее место на Земле», — написала она в личном блоге.

Вдохновленная и очарованная этим местом, теледива облачилась в алую арабскую абайю и станцевала в песках восточный танец, изящно двигая руками в такт музыке. Видео из пустыни звезда обнародовала в личном блоге, заметив, что оно будет долго напоминать ей о путешествии.

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