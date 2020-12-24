Туктамышева в наряде с откровенным декольте пожаловала на жеребьевку чемпионата страны

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года предстала перед большой аудиторией в очень смелом образе.

На одной из страничек в Instagram, посвященных фигурному катанию, появилась красивая фотография чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой в откровенном наряде.

Звезда фигурного катания пожаловала на жеребьевку чемпионата страны, который пройдет в Челябинске, представ перед объективами камеры в легком черном аутфите с откровенным декольте.

Отметим, что Елизавета Туктамышева сфотографировалась с еще одной фигуристкой Софьей Самодуровой. Правда, та поскромничала и пришла на жеребьевку в черном пиджаке и светлом топе.

Напомним, что Елизавета Туктамышева считается одной из главных фавориток чемпионата. Особенно после того, как со стартов снялась чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная. Она, как известно, так и не смогла полностью восстановиться после перенесенного коронавируса. Ее тренер Евгений Плющенко принял решение не рисковать здоровьем фигуристки.

Смотрите также: