Прилучный, Деревянко, Ревва: стриптиз-клуб рассекретил список «звездных» клиентов

В этом году многие пары объявили о разводе. Летом расстался с Агатой Муцениеце Павел Прилучный после девяти лет брака, а недавно объявил о разводе с женой Павел Деревянко. Поэтому не удивительно, что они оказались в списке клиентов стриптиз-клуба в центре Москвы, который слили в Сеть. Накануне в Telegram-канале «Курятник» появились не только фамилии тех, кто посещает закрытое заведение, но и даже были озвучены их предпочтения в отдыхе.

Так Прилучный якобы любит просто смотреть на танцующих девушек, как и Деревянко. К слову, у звезды «Мажора» есть возлюбленная Мирослава Карпович, с которой актер съехался вскоре после развода. А вот известный юморист Нурлан Сабуров, который со сцены не раз рассказывал о личной жизни, по словам инсайдера, любит заказывать танцы с «продолжением». Более того, ему нравятся длинноволосые брюнетки. Отмечается, что мужчина не жалеет денег и часто оставляет щедрые чаевые.

Такая услуга обходится ему в полторы тысячи долларов. Любит любоваться на девушек и Александр Ревва, который уже 14 лет состоит в браке и растит двоих дочек. По данным Telegram-канала, он предпочитает уединяться в клубе сразу с несколькими девушками. Оказался в списке vip-гостей даже Скриптонит. Пока неизвестно, почему приватное заведение слило информацию о звездных гостях.

Сайт Teleprogramma.pro предупреждает, что новость основана на инсайдерской информации.

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