Зимний шик: Юдашкина в пушистой шубе ниже колен прогулялась по саду возле своего особняка

62-летняя Марина Юдашкина только-только вернулась из жарких стран. Щедрые друзья подарили жене известного российского модельера путевку на Сейшелы, где она насладилась теплым морем, солнцем и прогулками на яхте.

Однако вернуться в заснеженную Россию она тоже была рада, тем более в такой уютный дом, как у нее. Двухэтажный коттедж известной четы располагается в 5 км от Москвы в поселке Баковка. В особняке Валентина и Марины Юдашкиной имеются все признаки настоящего особняка: мраморный пол, дубовая мебель, камины с канделябрами и подлинники картин. Есть возле него и сад, где любят прогуливаться хозяева дома.

Супруга модельера, примерив роскошную пушистую шубу ниже колен, поспешила прогуляться по нему со своей собачкой.

«Вот мы и дома!» — сообщила она своим фолловерам в личном блоге.

Блондинка сияла очаровательной белозубой улыбкой, которая стала еще более яркой на фоне загорелой кожи.

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