Трехметровая фата и шлейф: певица Asti в пышном мерцающем платье вышла замуж

Украинская группа Artik&Asti существует уже десять лет. В нее входят два исполнителя: Артем Умрихин и Анна Дзюба. Их песни регулярно становятся хитами. Солистка группы обладает эффектной внешностью. Многие приписывали коллег роман, но оказалось, что у девушки есть возлюбленный — бизнесмен Станислав. Они познакомились несколько лет назад в караоке клубе.

Никто не ожидал, что в конце 2020 года Анна решит выйти замуж. Несмотря на пандемию коронавируса и множество ограничений, влюбленные расписались в ЗАГСе. 24 декабря девушка сообщила о радостном событии и поделилась снимками со свадьбы. Она сразу предупредила, что все прошло в секретности и скромно, так как банкет они решили закатить в следующем году, чтобы можно было собрать много гостей.

Дзюба выбрала роскошный наряд для такого случая. Она предстала в пышном платье со шлейфом и стразами. Девушка отказалась от глубокого декольте. Все платье было расшито пайетками и стеклярусом. Ко всему прочему, у нее была длинная фата около трех метров. Она сделала аккуратную прическу, а букет составила из белых пионов. А вот жених был в классическом смокинге с бабочкой. На церемонии присутствовало всего 20 человек.

«Я никогда еще так сильно не любила…И меня никогда так не любил никто… Никогда! Я не знала, что такое настоящая, искренняя и целостная любовь», — призналась девушка. «И мы еще сыграем свадьбу и сделаем ее такой, какой она должна быть. А пока мы просто официально стали семьей», — призналась звезда.

Как оказалось, свадьбу Анна хотела сыграть летом в Греции и собрать человек 115 гостей, но из-за пандемии от этой идеи ей пришлось отказаться. Поклонники и друзья стали поздравлять новобрачных. «О боги!!», — изумилась Ида Галич. «Наши поздравления!!! Вечной любви вам желаем», — присоединилась Инна Маликова.

Также в интервью Дзюба призналась, что предложение руки и сердца ей сделали уже спустя полтора месяца после знакомства. Она была так растрогана, что долго плакала.

«И вот мы сидим на балконе, разговариваем, я вот это все про несерьезный, такой-сякой, и Стас мне: На! — и кольцо достает. Я плакала минут двадцать, не могла прийти в себя, но не потому, что вышло все не так, как я хотела, — я просто не верила. Мне ни разу в жизни не делали предложения», — поделилась она.

Певица призналась, что считает своего избранника идеальным человеком. Более того, артистка загадала его на Новый год, как и свадьбу, поэтому верит, что ее желание сбылось, об этом пишет журнал ОK!.

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