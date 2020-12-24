«Для меня уходящий год был годом семьи»: Орбакайте прокомментировала новости о «разводе» с мужем

Как отметила актриса, ей удалось много времени провести с родными людьми.

Актриса и певица Кристина Орбакайте опровергла слухи, что у нее не все гладко в отношениях с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым. По ее словам, данные кривотолки просто беспочвенны. Они живут душа в душу и не собираются разводиться. Новый год пара встретит вместе.

«Для меня уходящий год был годом семьи. Обычно у всех артистов стоит на первом месте работа. Ты постоянно находишься на съемках, на гастролях. Родные понимают все тонкости нашей профессии, поэтому поддерживают. Я всегда с любого концерта стремилась домой, поделиться эмоциями». Кристина Орбакайте

Как заметила Орбакайте, из-за пандемии ей пришлось отменить большое количество концертов. Она проводила все время с дочкой и мужем. При этом Орбакайте отметила, что «возвращаться в профессию» для нее сейчас непросто. Она ненадолго отъезжает от родных и уже чувствует себя не в своей тарелке, сообщает «Собеседник».

Напомним, что ранее в СМИ прошла информация, якобы Орбакайте и Земцов уже не живут вместе. По этому поводу высказывался даже телеведущий Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой. Он отмечал, что вокруг их большой семьи всегда витает огромное количество непроверенной и неправдивой информации.

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