«Удивительный»: Рудковская, представ на ледовой арене, трогательно поздравила Билана с 38-летием

24 декабря Диме Билану исполнилось 38 лет, в этот день одной из первых музыканта поспешила поздравить Яна Рудковская. Продюсер в свое время сделала начинающего певца настоящей звездой, а теперь работает с ним в партнерстве и дружит семьями.

В личном блоге блондинка обнародовала снимок с артистом, запечатлевшись с ним на ледовой арене. Они примерили черные одеяния и позировали, слегка обнявшись.

«С днем рождения, мой верный друг, Дима, 15 лет дружбы и работы! Плечом к плечу и в горе, и в радости! Удивительный, безумно талантливый, с большой и открытой душой для своих зрителей, друзей и близких! Честный и ранимый, добрый и сентиментальный, будь счастлив, здоровья и удачи, очень люблю и обнимаю, твоя Яна Рудковская», — написала она в Instagram.

Напомним, что в 2008 году с песней Believe Дима Билан стал первым музыкантом из России, который победил на «Евровидении».

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