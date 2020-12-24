«Каждое утро просыпались у моря»: Светлана Лобода пять месяцев прожила в Греции с дочками

По словам певицы, она наконец-то лучше узнала своих наследниц.

Певица Светлана Лобода в эфире «Русское радио – Украина» рассказала, как провела 2020 год, который, как она отметила, для всех выдался крайне непростым.

«Я наконец-то лучше познакомилась со своими детьми. С утра до вечера была с ними дома. Мы уехали с дочками в Грецию. Жили там на протяжении пяти месяцев. Нам удалось это сделать. Каждое утро просыпались у моря. Дети были счастливы. Я поняла, что это есть самое большое чудо, которое может быть в жизни». Светлана Лобода

По словам певицы, сегодня у всех людей крайне неприятные времена, связанные с пандемией. «Мы все негодуем. Многие люди потеряли работу. Надеемся, что в 2021 году не будет ничего плохого. Верю, что к осени все артисты и я в том числе начнут гастролировать», — заметила Светлана Лобода.

Напомним, что у Светланы Лободы две дочери. Евангелине в этом году исполнилось девять лет, а младшей Тильде два годика.

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