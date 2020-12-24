«Папина»: победитель первой «Фабрики звезд» Александр Асташенок похвастался 16-летней дочкой

Взлет популярности российского 39-летнего певца Александра Асташенка был стремительным. В 2002 году он стал победителем первого выпуска шоу «Фабрика звезд» на Первом канале. И вошел в состав коллектива «Корни», который много лет держался в топе музыкальных поп-групп.

Однако в 2010 году он решил покинуть звездный проект и выступать самостоятельно. Кроме того, артист закончил ГИТИС, школу актерского мастерства в Америке и стал пробовать свои силы в кино. Наиболее заметные проекты с его участием – это «Закрытая школа» и «Кровавая барыня». Кроме того, Александр по-прежнему пишет песни и выступает с сольниками. Тем не менее, слышно о нем нечасто.

На фоне этого творческого затишья последний пост певца в его личном блоге смог удивить некоторых фолловеров, которые не следили за его жизнью творчеством. Асташенок с гордостью обнародовал фото своей повзрослевшей дочки Виктории, которой исполнилось уже 16 лет. Девушка оказалась очень похожей на своего родителя, что артист подчеркнул хештегом: «Папина дочь».

«С днем рождения, моя радость! Ты лучше всех! Я всегда рядом!» — подписал он снимок.

Отметим, что Александр назвал свою наследницу в честь хита группы «Корни» «С днем рождения, Вика», автором которой является он сам. Артист женат на бывшем концертном директоре группы «Корни» Елене Венгржиновской с 2004 года.

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