«Это был мираж»: Ирина Климова объяснила, почему рассталась с Алексеем Ниловым

Актриса Ирина Климова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем браке с актером Алексеем Ниловым известным по сериалу «Улицы разбитых фонарей». В этих отношениях на свет в 2003 году появился их общий сын Никита.

«Когда я встретила Лешу, то я вообще о нем ничего не знала. Наша встреча случилась на съемках «Улиц разбитых фонарей». Я понятия не имела, кто такой Нилов. Он пришел с букетом цветов — хризантем. Правда, они предназначались не для меня, а для его коллеги. Он очень красиво выглядел. Провел меня по «Ленфильму». Леша очень обаятельный человек. У него какой-то азарт был тогда в глазах. Сразу случилось притяжение. Это был мираж. Никто друг друга не знал. Мы через два месяца поженились после знакомства. У нас, по сути, до любви даже не дошло».

Ирина Климова

Как отметила актриса, она вскоре родила от Нилова сына Никиту. «Мы потихоньку стали друг друга узнавать и открывать стороны, которые нам не нравятся. У Леши есть нехорошая привычка, связанная с алкоголем. Причем она не сразу всплыла. Он долго скрывал от меня эту напасть. А ему не нравилась во мне, как он выражался, московская активность», — заявила актриса.

Актриса Ирина Климова прославилась по роли в картине «Зимняя вишня». В 2014 году она была удостоена звания заслуженная артистка России.

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