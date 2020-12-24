«Муж вел параллельную жизнь»: Ирина Климова рассказала, почему рухнул ее первый брак

Актриса Ирина Климова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом неудачном браке с актером Валерием Боровинских. Их отношения продлились десять лет.

«Мы познакомились на одном антрепризном проекте. Валерка очень хорошо танцевал. Это было так классно и смешно. Я глаз от него не могла оторвать. Влюбилась в него с первого взгляда. Мы снимали комнату в коммуналке. У нас периодически ходили в гости подпитые мужчины. Мне было страшно. Когда особенно Валеры не было дома. Я ходила за ним как собачка. Он причем все время говорил мне, что мы просто друзья. Мы только на шестой год совместной жизни сыграли свадьбу, обвенчались». Ирина Климова

Как отметила актриса, после венчания у них началась другая жизнь. «Я в какой-то момент поняла, что устала от этого всего. Я хотела стать мамой, но муж всегда говорил, что он не готов… хотелось, чтобы все было обоюдно. В итоге отношения между нами стали холодными. Каждый занимался своим делом. А потом мне позвонила девушка и сказала, что уже год встречается с Валерой. Муж вел параллельную жизнь. Причем девушка была беременна от него. После этого мы еще год прожили вместе и только потом расстались окончательно», — заметила актриса.

Актриса Ирина Климова прославилась по роли в картине «Зимняя вишня». В 2014 году она была удостоена звания заслуженная артистка России.

Смотрите также: