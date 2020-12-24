«И что там от рыжего?»: бывшая жена Григорьева-Апполонова поздравила сына с семнадцатилетием

Иван, надо признать, мало чем похож на своего знаменитого отца.

Бывшая жена музыканта группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова в Instagram поздравила их общего сына Ивана с семнадцатилетием. Она поделилась серией фотографий, на которых запечатлен ее наследник в разные периоды жизни.

«С днем рождения мой старшенький сыночек Иван. Хочу пожелать тебе, чтобы все твои цели реализовались, чтобы ты добился в жизни всего, что ты захочешь. А еще пусть на твоем пути встречаются только искренние, честные и правильные люди, верные и преданные друзья! Ну и самое главное, будь счастлив и здоров! Я тебя очень-очень люблю и горжусь тобой!» Мария Зубкова

«И что там от рыжего? Совсем не похож на него», «С днем рождения Ванечку. Пусть будет счастливым», «Честно сказать, сын не похож на своего знаменитого отца. Странно это все», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Зубкова рассталась с Григорьевым-Апполоновым несколько лет назад. Кроме Ивана у них есть еще один общий сын Артемий. Ему сейчас 12 лет.

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