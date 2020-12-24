Победная эйфория: Лиза Галкина в два счета обыграла отца в домино

Девочка долго и искренне радовалась своему выигрышу и шутила над папой.

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина, семилетние Лиза и Гарри растут очень любознательными и смышлеными. Брат с сестренкой живут дружно, вместе ходят в первый класс, обучаются игре на фортепиано, занимаются плаванием, учат иностранные языки. А еще обожают играть с отцом в разные игры.

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Например, не так давно малышка Лиза сыграла с папой в домино. Во время партии девочка верила в свою победу и предупреждала отца, чтобы тот не отвлекался на видеосъемку, а лучше следил за игрой.

Результат очень порадовал Лизу. Девочка обыграла отца и стала ликовать, заливисто смеяться и наслаждаться своим превосходством:

«Как хорошо выигрывать! Понял, какой ты большой соперник? Ты малюсенький. А я большой!», — заливается победным смехом малышка.

Отцу ничего не оставалось делать, как признать свое поражение. Может быть, он сможет отыграться в следующий раз.

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