«Как я этого ждала!»: Пегова в банном халатике и тапочках устроила себе отдых в санатории

Ирина Пегова после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, активно взялась за работу в театре, кино и различные творческие проекты. На шоу Первого канала «Ледниковый период» она даже смогла пробиться в состав финалистов.

И это при том, что актриса честно говорила своим поклонникам – они с Алексеем Тихоновым реже других репетируют на льду, поскольку очень заняты в других местах. Кроме того, они самая старшая пара на проекте: Ирине 42 года, а Алексею 49 лет.

В настоящий момент все сюжеты передачи уже записаны, а зрителям лишь остается дождаться финала, который состоится 26 декабря.

После серьезной нагрузки актриса решила расслабиться в подмосковном детокс-санатории, о чем с радостью сообщила своим поклонникам.

«Как я этого ждала! У меня будут счастливые дни», — сказала она, позируя в одном банном халатике и тапочках в холле учреждения.

Звезда пообещала фолловерам сообщать «о своих успехах» и рассказывать в подробностях, как ей отдыхается за городом.

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