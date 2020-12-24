«Вы просто красавицы»: Этери Тутберидзе разместила редкий кадр с Алиной Загитовой

Олимпийская чемпионка 2018 года так до сих пор и не определилась со своим будущим.

Тренер Этери Тутберидзе в Instagram поделилась редким кадром с одной из своих самых звездных учениц олимпийской чемпионкой корейского Пхенчхана 2018 года Алиной Загитовой. Снимок был сделан в ледовом дворце «Хрустальный».

Этери Тутберидзе никак не стала подписывать кадр. Она лишь поставила сердечко.

«Вы просто красавицы», «Приятно видеть вас вместе и в хорошем настроении», «Какие красивые и счастливые. Удачи вам девочки», «Этери, не могу на вас налюбоваться! Вы волшебница, выводящая в мир большого спорта наших девушек!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что год назад Алина Загитова объявила о приостановке своей профессиональной карьеры. Она так до сих пор и не определилась со своим будущем. Многие эксперты считают, что фигуристка уже никогда не достигнет прежнего уровня. Как известно, в арсенале звезды нет четверных прыжков, без исполнения которых тяжело тягаться с молодыми звездочками фигурного катания.

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