Личный фотограф Пугачевой запечатлел резко постаревшего Паулса вместе с Киркоровым

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил очередной уникальный кадр. На фотографии можно увидеть поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова вместе с латвийским композитором Раймондом Паулсом. Надо признать, что Паулс, которому в январе следующего года исполнится 85 лет, за последнее время резко постарел.

«Из цикла «Друзья». Этот кадр я снял на «Новой волне» в Юрмале, ставшей уже историей». Роман Родин

Напомним, что Раймонд Паулс в далеком 1985 году был удостоен звания Народного артиста СССР. Он известен по таким песням, которые исполнила Примадонна Алла Пугачева – «Миллион алых роз» и «Делу – время». Также он причастен к созданию шедевра – песни «Вернисаж» в исполнении Лаймы Вайкуле и Валерия Леонтьева.

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Добавим, что выдающийся композитор женат на Светлане Епифановой. Их знакомство состоялось в 1959 году в украинской Одессе. Тогда еще никому не известный Раймонд Паулс приехал на гастроли в составе рижского эстрадного оркестра. Его будущая жена работала гидом «Интуриста».

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