Девушка Санты: Нюша в секси-топе засветила «ложбинку греха»

Певица не постеснялась предстать перед поклонниками в столь горячем образе.

Певица Нюша счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Девушка подарила мужу наследницу, дочку Симбу, которой уже два годика. И все вместе звездное семейство недавно подготовилось ко встрече Нового года: и мама, и папа, и малышка украсили елочку самыми разными игрушками и гирляндами.

Сама Нюша еще не выбрала наряд для главной праздничной вечеринки. И активно ищет тот самый образ. На новом снимке звезда сцены предстала в белом секси-топе, засветив пышные формы и «ложбинку греха» между ними, а также красной юбке на запах, подчеркнувшей стройную талию.

Девушка поинтересовалась у фанатов, кого из сказочных персонажей они предпочитают:

«Дед Мороз или Санта Клаус?», — написала звезда.

В комментариях мнения разделились. При этом подписчики предложили вариант «Снегурочка Нюша», впечатлившись ее новогодним аутфитом. «Очень красивая. Классный образ!», «Конфетка», «Снегурочка», «Очень очень красивая», — откликнулись в комментариях фолловеры.

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