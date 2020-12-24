«Это была целая история»: Меньщиков вслед за Бузовой не сдержал слез после закрытия «Дома-2»

Шоумен Степан Меньщиков в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Причем на кадре не могут сдержать своих слез, как Меньщиков, так и Бузова. Судя по всему, бывший участник телестройки принял участие в последнем выпуске программы. Эфир, как известно, покажут 30 декабря на канале ТНТ.

«Ревем с Оленькой Бузовой. Это была целая история. Мы счастливы. «Дом-2». Степан Меньщиков

«Вы с Ольгой самые лучшие и самые клевые», «Эпоха «Дома-2» окончена навсегда», «Я тоже плачу. Как мы теперь будем жить без вас на этом проекте», «Дом-2» — потрясающий проект. Как жаль, что его больше не будут показывать на канале ТНТ», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что «Дом-2» полностью не уйдет из эфиров. Сейчас идут переговоры. Решается, на каком канале будут далее показывать проект. Пока ходит множество слухов, но точной информации на этот счет нет.

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