«Не тренд, а классика»: Подольская обыграла полупрозрачную тельняшку, примерив ее с платьем-комбинацией

По утверждению телеведущего Александра Васильева, сине-белая рубашка уже давно стала необходимым элементом гардероба любой модницы.

38-летняя Наталья Подольская – дважды мама. Причем второго ребенка Владимиру Преснякову звезда родила два месяца назад. Но это никак не отразилось на ее фигуре – стройная красавица вызывает восхищенные взгляды поклонников и коллег, позволяя себе облегающие наряды и силуэтные платья.

На этот раз Подольская приняла участие в фотосессии, облачившись в белое платье-комбинацию и полупрозрачный вязаный свитер-тельняшку.

Помимо трендовой многослойности, модница учла и посыл известного фэнш-эксперта Александра Васильева о том, что сине-белые рубашки должны быть в гардеробе обязательно.

«Сейчас это даже не тренд, а классика жанра. Хотите быть стильной? Имейте хотя бы одну тельняшку в своем гардеробе», — объяснял ранее в программе «Модный приговор» Васильев.

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