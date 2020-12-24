Запекает утку или гуся: Орбакайте раскрыла секрет, какие блюда готовит для новогоднего стола Пугачева

Как отметила певица, праздник она будет встречать вместе со своей матерью.

Певица и актриса Кристина Орбакайте раскрыла секрет, какие блюда готовит для новогоднего стола Примадонна отечественной эстрады и ее мама Алла Пугачева. В этом году, как заверила жена бизнесмена Михаила Земцова она встретит праздник с родительницей.

По словам Орбакайте, если на Новый год планируется много гостей, то Пугачева приглашает на помощь повара. Однако чаще она справляется своими силами. Традиционно на их праздничном столе салат оливье и селедка под шубой. Также Примадонна запекает утку или гуся. О диетах в новогоднюю ночь в семье Пугачевой, как заверила Орбакайте, забывают.

Певица отметила, что для нее прошедший год был годом семьи. Из-за пандемии она много времени провела вместе с родными людьми – мужем и дочкой Клавой. Звезда посетовала, что долго не могла увидеться с сыновьями, сообщает «Собеседник».

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Напомним, что Кристина Орбакайте старшая дочь Примадонны. Также в ее семье подрастают семилетние Лиза и Гарри. Родные брат и сестра Орбакайте.

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