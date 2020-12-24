Адвокат семьи Алексея Баталова рассказал, как быстро решить спор в деле о наследстве актера

Юлия Антонова дала совет, как нужно действовать в этой непростой ситуации.

Адвокат семьи актера Алексея Баталова Юлия Антонова рассказала, как можно быстро решить спор в деле о наследстве. Как известно, актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин сейчас хотят через суд расторгать договор ренты и принудительно возвращать имущество семье Баталова.

«Совсем необязательно расторгать договоры через суд. Есть более простой и эффективный путь. Наталья Дрожжина может подписать у нотариуса соглашение о расторжении ренты хоть сегодня. После этого к нотариусу придет Мария Алексеевна или Гитана Аркадьевна, действующая от ее имени, и тоже подпишет это соглашение». Юлия Антонова

Как отметил адвокат, в данной ситуации сторонам вовсе не обязательно встречаться. Позже нотариус может передать соглашение в Росреестр. Таким образом, все имущество снова окажется у Марии Баталовой и в этой истории можно будет ставить точку, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что подозреваемые в мошенничестве Дрожжина и Цивин хотят вернуть семье Баталова 1/3 четырехкомнатной квартиры в доме по улице Серафимовича, мастерскую Баталова и квартиру в 1-м Самотечном переулке. При этом им все равно придется отвечать перед законом. Им светит до десяти лет колонии.

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