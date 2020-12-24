«Не ожидала такого выбора»: Подольская удивила стилиста платьем-костюмом цвета крем-брюле

Имиджмейкер-стилист Елена Бестави также заметила, что певица оделась в ресторан в разных стилях с мужем и сыном.

Наталья Подольская недавно отметилась в ресторане на набережной с мужем Владимиром Пресняковым и пятилетним сыном Артемием. Певица примерила платье-костюм с крупной баской в пайетках, а ее супруг – темно-серый костюм с лонгсливом в тон. Ребенок и вовсе предстал в джинсах из классического денима и джемпере. То есть намека на family look не было вообще.

На этот момент обратила внимание эксперт Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«У каждого члена этой семьи одежда разного уровня торжественности. Подпись под фото, опубликованного в Instagram, гласит: «Мы – банда». И Наталья явно в ней предводитель, судя по блеску и пайеткам. Но она слишком выбивается из компании своих мужчин. Я считаю, когда семья выходит в свет, уровень торжественности должен быть равным, я даже не говорю о каком-то едином стиле. Здесь же у Натальи — вечернее платье, у Владимира — достаточно простой костюм, а их сын и вовсе одет так, будто он просто вышел погулять.

Если остановиться отдельно на образе Натальи, то он, что называется, «ни о чем», в нем нет изюминки, стиля. На мой взгляд, платье совершенно безвкусное, от Натальи я не ожидала такого выбора. Несмотря на то, что она молодая мама, у нее прекраснейшая фигура. И она может позволить себе более интересный наряд», — сказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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