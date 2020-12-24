В тренде: Муцениеце вслед за Бородиной выгуляла плюшевую шубку молочного цвета

В новом сезоне по-прежнему актуальными остаются пальто и шубки из эко-меха, которые стилисты окрестили «чебурашками». И выгулять свои трендовые вещицы поспешили уже многие звездные модницы.

Например, даже Ксения Бородина, предпочитающая натуральный мех или пуховики, не удержалась и пополнила гардероб остромодной верхней одеждой. Девушка хвасталась шубкой молочного цвета и осталась невероятно довольна покупкой.

Вслед за Бородиной пополнила свой гардероб трендовой эко-шубой и актриса Агата Муцениеце. Звезда сериала «Тобол» отдала предпочтение модели с английским воротником, молочного цвета. Девушка показала себя на видео, к слову, не постеснявшись предстать перед подписчиками с косметической маской на лице – она объяснила, что едет на фотосессию.

Кстати, Муцениеце в принципе пересмотрела свой имидж. Красавица нарастила волосы, осветлив пряди, и стала похожа на куколку. «Барби», — сама себя окрестила экс-жена Прилучного. И поклонники согласились с тем, что ей очень идет новый образ.

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