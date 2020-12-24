«Папа все знает»: Лиза Галкина с косичками в духе Пеппи Длинныйчулок поговорила с отцом о компьютере

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза растет в теплых отношениях с родителями. Они не только воспитывают ее, но и вместе играют, гуляют, занимаются творчеством.

Возможно, именно поэтому она не боится лишний раз побеспокоить маму и папу, задать «лишний» вопрос. Ведь девочка знает, что всегда получит на него спокойный и вразумительный ответ.

Правда иногда комик приправляет свои беседы с детьми определенной долей юмора. Так произошло и на этот раз. Юная блондинка поспешила к отцу с вопросом о функциях на ее планшете. На что слегка заспанный артист ответил: «Конечно, папа знает». Однако в личном блоге иронично подписал ролик: «Папа с утра все знает».

Стоит отметить, что несмотря на ранний час, Лиза выглядела на все сто. У нее были заплетены аккуратные высокие косички в стиле героини знаменитой сказки Астрид Линдгрен Пеппи Длинныйчулок. Кроме того, девочка примерила яркое худи с актуальным геометричным рисунком с оттенками фуксии и кипенно-белого.

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