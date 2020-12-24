Под Бузову: Настасья Самбурская показала свою новую прическу

Девушка сделала высокую шишку на голове и выпустила несколько прядей у лица.

Многие звезды за минувшее время предстали перед поклонниками в новых образах. Например, Кристина Асмус кардинально сменила имидж, превратившись из натуральной блондинки в жгучую брюнетку. Звезда фильма «Текст» впервые в жизни покрасила волосы, и решилась на такой шаг она исключительно ради роли. Хотя многие поклонники считают, что брюнеткой ей гораздо лучше.

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А вот актриса Настасья Самбурская не перекрашивала волосы в другой цвет. Девушка лишь сделала новую прическу – высокую шишку на затылке и несколько прядей у лица, — но и этого оказалось достаточно, чтобы некоторые подписчики звезды театра и кино не признали в ней любимицу.

«На Бузову чем-то похожа», «Так на Бузову похожа», «Настастя, Вы выглядите обворожительно», «Прикольный образ», «Бузова, ты ли это?», — пишут в комментариях.

Для самой Самбурской вряд ли сравнение с Бузовой польстило бы. Ведь девушки частенько скандалят друг с другом.

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