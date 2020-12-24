«А вы нарядили?»: Александр Васильев показал раритетные игрушки на своей новогодней елке

Телеведущий Александр Васильев еще в программе «Модный приговор» заявил, что не поддержит коронавирусные тренды в новогоднем декоре. Он отказался украшать свою елочку «случайными» предметами, которые посоветовала декоратор-оформитель на шоу. И в пику трендам историк моды отдал предпочтение советскому стилю.

«Друзья, а вы нарядили уже елочку к Новому году и Рождеству?», — просил Васильев, позируя рядом со своей хвойной красавицей.

Васильев нарядил небольшую елочку игрушками из советского детства. Стеклянные разноцветные шары, фигуры и персонажи вызвали восторг у фолловеров и нашли отклик в их сердцах.

«Как приятно видеть снова игрушки роддом из СССР», «Щелкунчик просто «гвоздь программы», «Какая прелесть!!! Старые игрушки, фантастика!!!», «Вот это действительно игрушки.Хрупкие настоящие с душой.У каждой своя история. У нас в доме им особенный почет», «Как душевно, когда елку украшают старинные игрушки!», «Ностальгия», — пишут в комментариях.

К слову, известно, что в год Быка, который наступит в 2021-м, не стоит наряжать елку красными игрушками и мишурой. Как и в нарядах рекомендовано избегать этого нелюбимого парнокопытным цвета.

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