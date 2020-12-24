«Я меняю образ»: Бузова показала свое мерцающее новогоднее платье

Певица и телеведущая Ольга Бузова за несколько часов съемок накануне сменила несколько образов. Девушка рассказала, что она участвует в подготовке новогодней программы на ТНТ. В работе задействованы все участники телепроекта «Дом-2», который, как известно, завершается в этом году.

Ольга Бузова не только была ведущей новогодней передачи, но и выступила с музыкальным номером. Для этого девушке пришлось сменить наряд на новогодний.

«Мы еще все снимаем Новый год для канала ТНТ с нашими ребятами. И вот я меняю образ», — сняла видео Бузова.

Модница запечатлелась в мерцающем платье цвета бедра испуганной нимфы — именно так бледно-розовый рекомендует называть историк моды Александр Васильев. Помимо того, что наряд украшен пайетками, он декорирован еще и драпированной лентой по диагонали силуэта, от плеча к краю платья.

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