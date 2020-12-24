«Так же любим друг друга, как и 20 лет назад»: Королева воссоединилась с Тарзаном на острове

47-летняя певица Наташа Королева стала участницей нового реалити-шоу о выживании среди первобытного племени в Африке. Звезда отправилась туда на несколько дней, чтобы, как она сама рассказывала, перезагрузиться, отвлечься от всего того, что произошло с ней и ее семьей в этом году. Напомним, скандал с изменой Сергея Глушко облетел все ток-шоу и выбил исполнительницу «Желтых тюльпанов» из колеи.

В Африке Королева поселилась у аборигенов и стала жить жизнью местных. Она многому научилась. А накануне к ней присоединился Тарзан, то есть супруг певицы Сергей Глушко. Этот поворот, кажется, для самой певицы стал сюрпризом. Но и поводом разобраться в отношениях. Именно в этот момент артистка узнала, что муж продал квартиру, в которой случилась измена.

У них на острове состоялось романтическое свидание. Муж с женой покатались на лошадях, а позже отправились на ужин.

«Я поняла, что мой муж – моя большая поддержка. Что мы так же любим друг друга, как и 20 лет тому назад», — поделилась инсайтом Королева.

Певица оценила старания мужа заслужить прощение. Но пока не произнесла заветных слов, которые он от нее ждет.

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