Сладкие щечки: Марина Кравец показала редкое фото с шестимесячной дочкой Вероникой

В этом году весной звезда шоу Comedy Club, 35-летняя актриса Марина Кравец неожиданно для многих фанатов стала мамой. Дело в том, что свое «интересное положение» звезда тщательно скрывала. Первенцем стала дочка Вероничка, которую Кравец родила в браке с Аркадием Водаховым.

Впрочем, показывать малышку ни мама, ни папа не стремятся. Они относятся к категории тех родителей, которые тщательно оберегают семью от посторонних взглядов и лишних обсуждений. Но иногда Марина делится нежными и трогательными минутами общения со своей крохой. И в этот раз пожелала спокойной ночи подписчикам очень теплым снимком с шестимесячной дочкой.

На фото мама нежно целует в сладкую щеку свою малышку, а дочурка прикасается к материному лицу крохотной рукой. И эти минуты счастья для многих фанатов стали поводом не заметить:

«Боже, как же это мило! Самые сладкие моменты», «Какая красота и милота перед сном… Материнскую любовь нельзя описать, ее можно только ощутить и прочувствовать», «Фото-изумительное», «Мамино ушко, сладкая щечка, ангельский запах, своего ребенка», — пишут в комментариях.

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