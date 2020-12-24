«Не забыли про театр»: Муцениеце показала, как украсила елочку к Новому году

Считанные дни остаются до встречи Нового 2021 года, и практически все звезды украсили свои дома. Праздничный декор, нарядная елочка и множество огней – главные атрибуты в создании сказки и соответствующего настроения.

Вот и бывшая жена Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце вместе с детьми нарядила елочку. Актриса сняла на видео, как выглядит символ Нового года у них дома:

«Какая у нас получилась красивая елочка. Ну просто божество! Такая она какая-то настроенческая. Конечно, мы не забыли про театр!», — показала Муцениеце украшения.

Украшения на елочку семейство повесило самые разные. Здесь и Эйфелева башня, и театральные маски, и свечи, и цветы, и гирлянды. А рядом с елочкой любимец семейства шпиц Кефир уже начал потихоньку разбирать елку.

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