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Как у Насти Костенко: дочь Заворотнюк позирует у елки в трикотажном костюме молочного цвета

Наследница звезды выбрала для прогулки такой же наряд, в котором на днях прогуливалась жена футболиста Тарасова.

Как у Насти Костенко: дочь Заворотнюк позирует у елки в трикотажном костюме молочного цвета
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вполне может считаться иконой стиля. Демонстрируя свои наряды, девушка явно транслирует, что ей не чужды чувства вкуса и стиля.
В Instagram Анна Заворотнюк поделилась фото, запечатлевшим ее во время прогулки около стилизованной елки.

«Это год, конечно, был очень сложный, тем не менее, что-то же в нем должно было быть хорошего», — подписала красавица снимок.


На зимнюю прогулку Анна Заворотнюк вышла в куртке-пуховике, шерстяных трикотажных брюках и ботинках на грубой подошве. Все это в молочном монохроме.
Образ Анны до боли напоминает наряд другой известной красавицы – Анастасии Костенко, третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова.

Почти в таком же образе она в начале декабря прогуливалась по Казани.

Анастасия Костенко
Анастасия Костенко на прогулке по Казани. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Отличие только в том, что на голове Анастасии Костенко красовалась вязаная шапочка, а в руках она держала маленькую сумочку.

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