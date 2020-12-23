Песни Лободы остались в ротации «Русского радио» после скандала на «Золотом граммофоне»

Не так давно случился неприятный инцидент с участием певицы на популярной премии.

Песни популярной украинской исполнительницы Светланы Лободы остались в ротации «Русского радио». Судя по всему, санкций в отношении певицы со стороны руководства радиостанции после скандала на «Золотом граммофоне» не последовало.

Любопытно, что в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой», которое традиционно идет на радиостанции и пользуется огромной популярностью, случился несколько курьезный эпизод.

В гости к ведущей пришла актриса Татьяна Михалкова. Во время одной из пауз Алла Довлатова произнесла фразу: «Сейчас будет красивая песня Светы Лободы, а нет, Лобода будет потом».

После этого прозвучали композиции групп «Два океана» «Не смотри вниз», и «Две Маши» «Мама я танцую». Затем на радиостанции все-таки зазвучала песня Лободы «Мой».

Напомним, что Светлана Лобода отказалась выходить на сцену «Золотого граммофона». Организатором этой премии является «Русское радио». Причиной стал реквизит – ванна, которую использовала в своей песни певица Мари Краймбрери. У Лободы в номере также должна была быть задействована ванна. Позже представители «Русского радио» обвинил певицу в плагиате, неуважении к зрителям и гостям церемонии.

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