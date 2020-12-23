«Обстоятельный мужик!»: Гарри Галкин покатал сестру на самокате по украшенному замку

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже 19 лет, но только девять из них они состоят в браке. Несмотря на большую разницу в возрасте, певица не скрывает, что счастлива с юмористом. У них подрастают дети — двойняшки Лиза и Гарри, который родила суррогатная мать. У малышей появилась своя армия поклонников, когда супруги перестали их прятать от публики. В этом году ребята пошли в первый класс.

Недавно Галкин сводил малышей в театр. У них начались каникулы, поэтому теперь они больше времени проводят с родителями. Лиза любит играть на пианино, а ее брат — собирать лего и мастерить что-то своими руками.

Так как в Москве выпал снег, они часто играют в саду и катаются на санках с горки. А вот 23 декабря Максим подловил малышей, которые нашли новый способ передвигаться по замку. Гарри катал сестру на самокате.

При этом мальчик предстал в джинсах скинни и водолазке, а его сестра в клетчатых брюках и джемпере с белым воротником.

«А ты говорила: „Упадем, упадем“. Давай еще раз! Ты вот сюда клади ногу, а то ты вот сюда кладешь. Конечно, она так слетает», — дал совет сын Примадонны.

В итоге они покинула гостиную, которую семья уже украсила к нового году. Галкин показал нарядную елку, украшенную разными елочными игрушками, когда сообщил, что Алла Борисовна не собирается участвовать в выборах в Госдуму.

Поклонники в свою очередь восхитились теплыми отношениями брата и сестры. А Юлия Меньшова даже одарили комплиментом наследника пары.

«Какой Гарри обстоятельный мужик!» — заявила она.

Многие с ней согласились. Максим всегда помогает сестре, но порой даже между двойняшками возникают споры. Недавно Гарри назвал Лизу болтушкой.

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